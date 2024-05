Ziyarette GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, cemiyet çalışmaları ve yerel basının sorunlarına değinerek,"Yerel yönetim açsından her zamankinden daha ağır sorunlar ve sorumluklarımız var."dedi.

Konuşmasının devamında Başkan Kıymaz,"Adıyaman’da her alanda yapılacak işler var. Devlet ve yerel yönetimlerin çalışmalarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, yerel basın ve iş dünyasının ekstradan çabasına gayretine ve işbirliğine ihtiyaç var. Bu dönem politik ayrılık gayrılıklar bir kenara konularak her şey Adıyaman için sloganı etrafında tek yumruk olma vakti"dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise,"Birlikte hep beraber, her şey Adıyaman için olmak üzere çok çalışacağız. Birlikte şehrin imarı için çabalayacağız ve sorunları çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Tutdere belediye olarak devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, GAP Gazeteciler Birliği Heyetiyle hatıra resmi çekti.



