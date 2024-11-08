Alınan bilgiye göre, Eyyübiye İlçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir yağ fabrikasında çalışan 46 yaşındaki işçe Halil Ermiş, Serdal A. idaresindeki 33 D 6920 plakalı tırın geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.
Ermiş, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.
Ermiş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltında kaldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss