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Ermiş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye İlçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir yağ fabrikasında çalışan 46 yaşındaki işçe Halil Ermiş, Serdal A. idaresindeki 33 D 6920 plakalı tırın geri manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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