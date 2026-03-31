Şanlıurfa'da evlerinin yakınında oyun oynarken su dolu çukura düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Özlen (9), evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen'in cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.