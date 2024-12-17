Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından çalışmalarda, terör örgütüne 2008 yılında katılan, 2010’da Suriye üzerinden Irak’taki örgütün kırsal kadrosuna geçen ve örgütte uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde bulunan G.Y. teslim olması için ikna edildi.

Terör örgütünden kaçan G.Y. isimli kadın, sınır bölgesine gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ayrıca kadın teröristin Irak’tan Suriye’ye gönderilerek bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasını sağladığı ve örgütün suikastçıları arasında belirlendi.

Kaynak : PHA