Alınan bilgiye göre, Eczacı Ceyhun Kafadenk idaresindeki 31 APK 111 plakalı otomobil, Hilvan- Siverek kara yolunun 12. kilometresinde takla atarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan 6 aylık bebeği Mehmet Akif ve anne Fatma Kafadenk ağır yaralandı.
Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Ceyhun ve bebeği Mehmet Akif Kafadenk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Anne Fatma Kafadenk’in ise tedavisi devam ediyor
Kaynak : PHA
Kaynak: rss