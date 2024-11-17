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Anne Fatma Kafadenk’in ise tedavisi devam ediyor

Baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Ceyhun ve bebeği Mehmet Akif Kafadenk, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan 6 aylık bebeği Mehmet Akif ve anne Fatma Kafadenk ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eczacı Ceyhun Kafadenk idaresindeki 31 APK 111 plakalı otomobil, Hilvan- Siverek kara yolunun 12. kilometresinde takla atarak şarampole devrildi.

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