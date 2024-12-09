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Ercan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırılan Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesi kırsal Tunalı Mahallesinde seyir halindeki traktörün üzerinde bulunan 9 yaşındaki Abdulkadir Ercan, bir anda dengesini kaybederek düştü.

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