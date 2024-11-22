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Yapılan incelemede L.Ü’nın bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesinde yaşayan L.Ü’den bir süredir haber alamayan yakınları, kadına ulaşmak için evine gitti.

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