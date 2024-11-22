Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesinde yaşayan L.Ü’den bir süredir haber alamayan yakınları, kadına ulaşmak için evine gitti.
L.Ü’nün kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildiren yakınları, polis eşliğinde girdikleri evde L.Ü’yü kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
Yapılan incelemede L.Ü’nın bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.
Kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss