Şanlıurfa’da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir araç durdurularak detaylı aramadan geçirildi. Yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bölgede kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğünü ortaya koydu.

Şüpheli Araç Durduruldu

Şanlıurfa’da KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu kaçak ürünler tespit edildi.

30 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramada piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilen toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.