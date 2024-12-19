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Şanlıurfa’da bir şahsın yediği meydan dayağı kameraya yansıdı - Videolu Haber

Şanlıurfa’da bir şahsın yediği meydan dayağı kameraya yansıdı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos 2024 tarihinde Siverek ilçesinde, Bayırözü Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan kavgada Turan Akbulut, Muzaffer Akbulut ve Ahmet Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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