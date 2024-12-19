Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos 2024 tarihinde Siverek ilçesinde, Bayırözü Mahallesi'nde akraba iki aile arasında çıkan kavgada Turan Akbulut, Muzaffer Akbulut ve Ahmet Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Olayın ardından kaçan cinayet zanlılarından birinin izine jandarma ekipleri ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla cinayet zanlılarından 46 yaşındaki Mervan Akbulut’u akrabasının evinde saklanırken yakaladı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss