Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubeleri ve MİT Başkanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ içerisinde daha önce faaliyet yürüten ve PKK/YPG’ye finansman sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Kırşehir illerinde şafak vakti eş zamanlı bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ekiplerce DEAŞ üyesi olan 7 şüpheli ve PKK-KCK/PYD-YPG terör örgütüne finansman sağlayan 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak : PHA