Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Savran Köyünü ziyaret ederek köy girişinde yapımı devam eden köprüde incelemelerde bulundu.

Daha sonra köylülerle bir araya gelen Kaymakam Ayrancı, köylülerin sorunlarını dinledi.

Köylülerin köyün nereye kurulacağı, köydeki ev ve tarlaların istimlak sorunu, verilen değerin şu anki arsa ve tarla değerlerinin altında verildiği için mağdur olduklarını belirterek sorunların çözümü için Kaymakam Ayrancı’dan destek istediler.

Kaymakam Ayrancı’nın Savran Köyü ziyaretine Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Erkezen, İl Genel Meclis Üyesi ve köy muhtarı eşlik etti.