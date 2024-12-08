Gül Öztürkmen Demir, Gaziantep’in Oğuzeli, Nizip ve Karkamış sınırları içerisinde yer alan Barak yöresinin eşsiz ve zengin bir kültüre sahip olduğunu belirterek, “Barak kültürü, gelenek görenekleri ve kendine özgü yapısıyla özel bir yöredir” dedi.

Ankara’da doğup büyüdüğünü ve 1985 yılında öğretmenlik görevi nedeniyle Gaziantep’e geldiğini, eşinin Gaziantep’in Barak yöresinden olmasından dolayı Barak kültürünü yakından tanıdığını anımsatan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“16’ncı yüzyılda iskanın etkilediği dipsiz Barak kültüründen çok güçlü kadın karakterleri çıktığını gördüm. Barak kadınlarının erkeğin yanında çalışan, üreten, birlikte karar veren, yaşadığı bozkırların tozlu topraklarına inen, tozaklı başlıkları, kendilerine özgü renkli kıyafetleri, türküler, manileri, gelenek, görenekleriyle çok zengin kültüre sahip olduklarını gördüm. Ayrıca halk bilimine olan ilgim nedeniyle Barak yöresinin takılarına kıyafetlerine sempati duydum.”

Barak kültürünü anlatan çalışmalarını 2020 yılından beri sürdürdüğünü anlatan Demir, “Zengin Barak kültürünü anlatan eserlerime ev sahipliği yaparak sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi yönetimine ve özenli çabaları sonucu birbirinden değerli sanatçıların burada sergi açmasına öncülük eden Aslı Özen’e teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 337’nci sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Gül Hocamız SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açan 701’inci sanatçımız oldu” ifadelerini kullandı.

Galerinin tamamen profesyonel anlayışla yönetildiğine dikkat çeken Çiçek, seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden sanatçı Dr. Arif Albayrak, SANKO Holding’in katkıları ile yayımlanan Zeugma Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını SANKO Sanat Galerisi adına ressam Demir’e takdim etti.

Sergi açılışına, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Küratör Mustafa Cihangir, Uluslararası Sanatçılar Birliği Başkanı Levent Tanyeri, SANKO Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Tanyeri, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Özer Çağlar, Ressam Ömer Ünsal, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Gül Öztürkmen Demir’in 36 eserinin yer aldığı “Baraklar” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 25 Aralık 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Gazi Üniversitesi Resim Bölümü Mustafa Ayaz atölyesi mezunu. Gaziantep’te 1985-2007 yılları arasında farklı okullarda resim öğretmeni olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilere, çalıştaylara katılan sanatçı, çalışmalarını Gaziantep ve Milas Güllük’teki atölyelerinde sürdürüyor.

Yurt içi ve yurt dışı koleksiyonlarında eserleri bulunan sanatçının, Gaziantep 25 Aralık Panorama Müzesi’nde “Açlık” konulu resmi sergileniyor.

Çalışmalarında çok sevdiği hocası Mustafa Ayaz' dan etkilenerek kadın figürlerini daha çok kullanan sanatçı, yeni heyecan, yeni duygusal yaklaşımlar ve gözlemleri resimlerinin her zaman kaynağı olarak değerlendiriyor.

Sergileyeceği eserlerinde Barak kadınlarını ve Barak kültürünü konu alan sanatçı, evlilik yoluyla Karkamış nüfusuna geçince Barak kadınlarının yaşam döngüsündeki duruşlarından etkilendiğini söylüyor.

Sanatçı, Barak kadınlarının erkeğiyle çalışan, karar veren, yaşadığı bozkırın tozlu topraklarına inat rengarenk giyinen, dövmeleri, renkli tozaklı başlıkları, Barak ağzı türküleri, manileri, düğün törenleri, gelenek görenekleriyle zengin bir kültüre ait olduklarına dikkat çekiyor.



Kaynak : PHA