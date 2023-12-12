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Ödül törenine; Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan, Mehmet Mustafa Gürban, Ertuğrul Kaya, önceki dönem milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, çevre il ve ilçe oda-borsa başkanları, kurum temsilcileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vali Vekili Muhammet Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törendeki konuşmalarında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 büyük ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren GSO üyesi 59 firmanın yanı sıra, Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılı ve öncesinde kurulan 10 firmaya da “Asırlık Firma” ödülü verildi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ödül alan firma temsilcilerine ödülleri protokol üyeleriyle birlikte sundu.

Asırlık Firmalara ödüllerini veren GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 1904 yılında kurulan SANKO Holding’in ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu’na takdim etti.

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki SANKO Tekstil İşletmelerinin ödülü, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından, Genel Müdür Gökhan Aydın’a, ÇİMKO Çimento ve Betonun ödülü ise Gaziantep Vali Vekili Muhammet Önder tarafından Genel Müdür Dr. Önder Kırca’ya verildi.

Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki SANKO Enerji’nin ödülü Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol’a, Süper Film Ambalaj’ın ödülü ise Genel Müdür Fahri Özer’e Kilis Valisi Tahir Şahin tarafından sunuldu.

Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında, SANKO Tekstil İşletmeleri 114’üncü, Çimko Çimento ve Beton 150’nci, Süper Film Ambalaj 239’uncu, SANKO Enerji ise 262’nci sırada yer almıştı.



Kaynak : PHA