Sağlık Bakanlığı, 2024 Yılı 2. Dönem Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası'nın sonuçlarını duyurdu. Başvurular 26 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındı ve değerlendirme sonuçları artık Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden erişilebilir durumda.

Malatya Haber’in haberine göre; Başvurusu kabul edilen personel, EKİP platformu üzerinden sonuçlara ulaşabilir. Ret edilen başvurular için ise itiraz süreci başlamış durumda. İtirazda bulunmak isteyenler, 21 Ağustos 2024 - 22 Ağustos 2024 (saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında EKİP platformuna giriş yaparak itiraz işlemleri bölümünden itirazlarını oluşturabilirler. İtiraz açıklaması alanını doldurup, gerekli belgeleri sisteme yükleyerek itirazlarını kaydetmeleri gerekmektedir.

EKİP Üzerinden Erişim

Başvuruların sonuçlarına ve itiraz işlemlerine EKİP üzerinden ulaşmak için EKİP platformuna giriş yapın.

Sağlık Bakanlığı, eş durumu tayin başvurularının sonuçlarını duyurarak, sağlık personelinin yer değişikliği süreçlerini desteklemeye devam ediyor. Eş durumu nedeniyle yer değişikliği yapmak isteyen personelin, bu süreçten faydalanarak kendilerine uygun görevlere atanma fırsatını değerlendirmesi mümkün.