Bakan Memişoğlu, saldırıya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elim Bir Olay, Ölenlere Rahmet, Yaralılara Şifa Diliyorum”

“Bugün Bursa’da sağlık hizmetlerini değerlendirmek üzere Şehir Hastanesi’nde sabah bir toplantı gerçekleştirdik ve ardından Bursa Valiliği’ndeyiz. Ancak ne yazık ki Bursa Adliyesi’nde kişisel husumete dayalı bir silahlı saldırı meydana geldi. Olay esnasında iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Ayrıca iki jandarma görevlimiz ağır yaralandı. Yaralı jandarma personeline gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek isterim. Allah’tan şifalar diliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet temenni ediyorum. Elim bir olay, hepimize geçmiş olsun.”

Adli Süreç Devam Ediyor

Bakan Memişoğlu, olayın detaylarının aydınlatılması için adli sürecin devam ettiğini belirtti. Saldırı, mahkeme esnasında gerçekleşmiş ve olayın adliye binasında ciddi bir güvenlik ihlali yarattığı ifade edilmişti.

Olay, Bursa’da büyük bir üzüntüye neden olurken, yaralı jandarmaların sağlık durumu hakkında yakın takip sürdüğü öğrenildi. Adliye çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyla ilgili gelişmeler ve yaralıların durumu hakkında yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak : PHA