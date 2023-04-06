Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muharrem İnce ile uzlaşma görüşmesinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisini olduğunu belirtti.

Sağlar, paylaşımında, "Yapılan görüşmede Sayın İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir" ifadelerini kullandı.

Sağlar, uzlaşının çıkmadığı bu durumun Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulduğunu ifade ederek, "Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sayın Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim" dedi.

https://twitter.com/dfikrisaglar/status/1643858330836664320