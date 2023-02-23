6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilin etkilendiği depremin hemen ardından ekip, ekipman ve iş makinası desteği ile deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılan ASL ortaya çıkan barınma sorununa çözüm bulmak için çadır kent kurdu.

Adıyaman’da kısa sürede hazırlanan çadırkent 800 kişiye hizmet vermeye başladı. Bölmelere ayrılan çadırların içleri yatak, yastık, battaniye gibi yaşam malzemeleri ile donatıldı. Ortak ısınma sistemi ile çadırların sürekli sıcak kalması sağlandı.

800 depremzedenin yaşamını sürdürdüğü alanda, ilk yardım çadırı ile birlikte çamaşırhane, mescit, mutfak, Banyo ve tuvaletlerde hizmete sunuldu. Sosyal donatı alanları da hazırlanan çadırkentte deprem çocuklarına eğlenceli ortamlar oluşturuldu.

Açık sinema ile birlikte oyun sahaları kuruldu.

ASL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Rizeli hayırsever iş insanı Abdulkadir Kart, çok acı bir tablonun yaşandığı deprem sonrasında devlet vatandaş elbirliği ile verilen mücadeleye, maddi manevi katkılarının süreceğini belirtti. Kart, arama kurtarma çalışmalarından sonra enkaz kaldırma çalışmalarına desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Depremzedelerin ortaya çıkan ihtiyaçları içinde gıda ve giyim kolileri ile beraber maddi destek sağladık. Şimdide barınma sorununu çözmeye çalışıyoruz. Depremzedelerin devam eden artçı depremlerde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak hemde evleri yıkılan yada evlerine giremeyen depremzedelere kış şartlarında sıcak ortam oluşturmak amacıyla çadırkent kurduk. Yeni çadırkentlerle depremzedelerin barınma sorunlarına çözüm sunmak için desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.