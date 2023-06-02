Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 79'uncu Genel Kurulu'nda Rifat Hisarcıklıoğlu 7’nci kez Başkanlığa seçilirken, 20 kişilik yönetim kurulunda 8 üye yerlerini yeni isimlere bıraktı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy, TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ile Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığına seçildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79’ncu Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. Kayseri Ticaret Odası’nı temsilen Genel Kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Genel Kurul Delegeleri Ahmet Akçakaya, Ahmet Akşar, Ahmet Kirazoğlu, Ahmet Soysal, Alper Tuna Elmacı, Bülent Ünlüsavurun, Kürşat Türkoğlu, Mehmet Gülsoy, Mehmet Yağanlı, Muammer Topsakal, Mustafa Aydın, Mustafa Özçakı, Necati Selçuk Şahin, Selim Ağaoğlu, Sinan Taşpınar, Ünsal Erkilet ile Genel Sekreter Mevlüt Çil katıldı.

TOBB'un 79'uncu Genel Kurulu kapsamında, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Genel Kurul Başkanı Hüseyin Çevik'in Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLAR TÖRENE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında Birlik merkezinde Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin seçim sürecini sükunetle tamamladığını belirterek, "Artık seçimleri geride bırakma, dengeleri yerine oturtma, daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çok çalışma zamanıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 vilayette faaliyet gösteren 365 oda ve borsanın tamamını, 1,8 milyona yaklaşan üyenin hepsini birer "Alperen" olarak gördüklerini belirterek, "Sizlerin şahsında, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan TOBB üyelerine, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraberce başardık" diyen Erdoğan, demokrasiye yönelik tehditlere de beraber göğüs gerdiklerini dile getirdi.

KTO YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET GÜLSOY TOGG KURASI ÇEKTİ

TOBB 79. Genel kuruluna katılan 365 oda – borsaya teslim edilecek olan TOGG araçlarının kurası da çekildi. TOGG araçlar için gerçekleştirilen kura çekimine katılan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gülsoy, sıralama kurasında 150'inci sırayı çekti. KTO'nun TOGG aracının kısa süre içinde teslim edileceği vurgulandı.

HİSARCIKLIOĞLU 7’NCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 79. Genel Kurul'da tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu 7’nci kez bu göreve seçildi. Yönetimin yüzde 40’ının değiştiği listede20 kişilik yönetim kurulu üyesinden 12 tanesi yerini korurken, 8 üye yerlerini yeni isimlere bıraktı.

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Genel Kurul’da Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ile Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığına seçildi. Başkan Gülsoy, yaptığı açıklamada “365 Oda/Borsa Başkanımız ve Delegelerle TOBB 79. Genel Kurulu huzur içerisinde gerçekleştirildi. Değerli Başkanımız, tek adaydı. Kayseri Ticaret Odası olarak tam kadro ile katıldığımız Genel Kurulda tüm delegelerin oyları ile güven tazeleyen ve yeniden TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Kıymetli Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu can-ı gönülden tebrik ediyor, camiamız ve iş âlemimiz için hayırlı hizmetler temenni ediyorum. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuza, Komisyonlarımıza ve Konseylerimize başarılar diliyorum. Şahsımı Ticaret Odaları Konsey Üyeliğine ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığına seçen Başta Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizi ve iş dünyamızı daha üst seviyelere çıkarmak hizmet etmeye devam edeceğiz. ” İfadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYA TEKRAR BAŞLIYORUZ"

Ayrıca Hisarcıklıoğlu da Twitter hesabından, TOBB'un 79. Genel Kurulu'na ilişkin paylaşım yaptı. TOBB 79. Genel Kurulu'nun, ülkeye ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin oyları ile organ seçimlerini tamamladık. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz. Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz, Komisyonlarımız, Konseylerimiz ve Kurullarımız ile birlikte ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin"