Rektör Keleş, mesajında ağustos ayının Türk milleti için “zaferler ayı” olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Milletimiz için 'zaferler ayı' olan ağustos, tarihimizde parıldayan nice kahramanlıklara ve zorlu mücadelelere tanıklık etmiştir" ifadelerini kullandı.

“30 Ağustos, Bir Ulusun Yeniden Doğuşunun Simgesi”

Prof. Dr. Keleş, 30 Ağustos Zaferi’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanıldığını ve Türk tarihinin önemli bir parçasını teşkil ettiğini belirtti. "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, mücadelemizin iftiharı olarak Türk tarihinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bu zafer, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığının en güçlü ifadesi olmuş, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir ulusun yeniden doğuşunun simgesi haline gelmiştir" dedi.

“Milletimizin Kararlılığının En Güçlü İfadesi”

Rektör Keleş, mesajında 30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. "Aziz milletimiz 30 Ağustos 1922'de, kendi iradesine aykırı olarak zorla kabul ettirilmeye çalışılan her türlü senaryo ve planı tarihin derinliklerine nasıl gömebileceğini dosta düşmana bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlere Minnet

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere duyduğu minneti dile getiren Prof. Dr. Keleş, "Bu vesileyle, büyük zaferin büyük kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA