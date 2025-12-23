SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 25 Aralık 1921 tarihinin bağımsızlık ateşinin yakıldığı gün olduğunu belirtti.

Gazianteplilerin 25 Aralık 1921'de kazandığı destansı zaferin, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Dağlı, Gaziantep halkının sergilediği birlik, cesaret ve vatan sevgisinin dünya tarihinde eşine az rastlanan bir direniş örneği olduğunu ifade etti.

'Bugün özgür bir vatanda yaşayabiliyorsak, bunu Antep Harbi'nin isimsiz kahramanlarına borçluyuz' diyen Prof. Dr. Dağlı, 'Şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı bu kahramanlık öyküsü, bizlere hem ilham vermekte hem de büyük bir sorumluluk yüklemektedir. SANKO Üniversitesi olarak, geçmişten aldığımız güç ve inançla bu kahramanlık mirasını yaşatmak ve genç nesillere doğru şekilde aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Dağlı, mesajının sonunda, 'Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Antep Savunmasının kahramanları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Gaziantep'in Kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

