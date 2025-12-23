DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen ve yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, barış süreci, hukuksal düzenlemeler ve cezaevi uygulamalarına ilişkin başlıklar ele alındı. Görüşmeye heyet adına Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldı.

'Süreci Hassasiyetle Yürütmeye Devam Edeceğiz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk. Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz' dedi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan heyet üyeleri, sürecin hukuki altyapısının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın süreçle ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüğünün gözlemlendiği ifade edildi.

Heyet açıklamasında, barışın kalıcı olabilmesi için adalet ve hukuksal güvencelerin önemine dikkat çekilerek, Meclis gündeminde bulunan 11. Yargı Paketi başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerin görüşüldüğü aktarıldı. Ayrıca infazda eşitlik ve adalet konularının da gündeme geldiği belirtildi.

'Yapıcı Yaklaşımlarından Dolayı Sayın Bakan'a Teşekkür Ediyoruz'

Pervin Buldan, Bakan Tunç ile yapılan görüşmede cezaevlerindeki hak ihlalleri, yaşlı ve hasta tutuklulara ilişkin konuların da ele alındığını belirterek, 'Barış süreciyle ilgili hukuki düzenlemeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı yaklaşımlarından dolayı Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz' dedi.

'Barışın Ancak Adalet Zemininde Kalıcı Hale Gelebileceğini Vurguladık'

Mithat Sancar ise açıklamasında, 'Gündemdeki adalet ve hukuk sorunları ile süreçle ilgili hukuksal düzenlemeleri ele aldık. 'Barışın ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebileceğini' bir kez daha vurguladık' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE