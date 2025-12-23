Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Aralık-22 Aralık 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla il genelinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yürütülen asayiş uygulamalarında, 12'si hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 76 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 24'ü tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda toplam 36 şahıs hakkında işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 64 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde, 15 ayrı etkinlikte toplam 665 kişi NARKO İHBAR, UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PERRE