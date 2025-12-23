Adıyaman Valiliği tarafından vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla sürdürülen halk buluşmaları devam ediyor. Her hafta salı günleri gerçekleştirilen program kapsamında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, vatandaşları valilik makamında ağırladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, görüşmeye gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Varol, iletilen talep, öneri ve sorunları tek tek dinledi. Vatandaşların paylaştığı her konuyla içtenlikle ilgilenen Vali Varol, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi.

Halk buluşmasında dile getirilen taleplerin not aldırıldığını belirten Vali Varol, ilgili kurumlara gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması talimatını verdi. Programda samimiyet, güven ve dayanışma vurgusu ön plana çıktı.

Adıyaman Valiliği'nin, toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla vatandaşlarla bir araya gelmeye ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE