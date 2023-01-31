- Türk Traktör ve Ziraat Makinaları AŞ

- Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ

- Same Deutz Fahr Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret AŞ

- Başak Satış Pazarlama ve Yatırım AŞ

- Argo Tractors Turkey Traktör San. ve Tic. Ltd. Şti.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 5 Ocak 2023 tarihli toplantısında müzakere edilmişti. Kurul, söz konusu bulguları ciddi ve yeterli bularak, 10 firmaya 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Rekabet Kurumu , traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında soruşturma açtı.

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