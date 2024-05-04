Türkiye'nin psikoloji ve online terapi platformu Psikoloji Türkiye, büyük bir depremin ardından etkilenen bireyler için ücretsiz online terapi hizmeti sağlıyor. Bu sosyal sorumluluk projesi, deprem nedeniyle psikolojik olarak etkilenen vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.

Depremin yıkıcı etkileri sadece fiziksel değil, aynı zamanda derin psikolojik yaralar da bırakabiliyor. Psikoloji Türkiye, bu travmayı yaşayan bireylerin toparlanma sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje kapsamında, deneyimli terapistler tarafından verilecek olan online terapi seansları, depremzedelerin yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak.

Platform üzerinden sağlanacak olan terapi hizmetleri; anksiyete, stres, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve yas gibi konularda destek sağlayacak. Terapiler, tamamen gizli tutularak gerçekleştirilecek ve katılımcıların mahremiyetine öncelik verilecek.

Psikoloji Türkiye'nin kurucusu Mustafa Serdaroğlu, projenin önemine dikkat çekiyor: "Deprem gibi büyük bir felaketin ardından insanların fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ve psikolojik desteklere de ihtiyacı var. Bu proje ile depremzedelerin yalnız olmadıklarını göstermek ve onlara destek olmak istiyoruz."

Ücretsiz terapi seanslarına kayıt olmak isteyen depremzedeler, Psikoloji Türkiye'nin resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Tüm seanslar, çevrimiçi platformlar aracılığıyla, esnek saatlerde gerçekleştirilecek, böylece depremzedeler kendi evlerinden rahatça erişim sağlayabilecekler.

Web sitesi: https://psikolojiturkiye.com/