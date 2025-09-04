Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Merkez 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezinde çeşitli bilgilendirme stantları kuruldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, etkinlik alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Mustafa Kutlu, Merkez TSM Başkanı Uzm. Dr. Yasemin Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe ve birim yöneticileri de hazır bulundu. Etkinliğin ikinci gününde “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temasıyla sürdürülen faaliyetlerden, Prof. Dr. Mehmet Şirik, sağlık personeliyle samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Etkinlikte “Sağlığını Erteleme, Harekete Geç” teması ön plana çıkarılırken, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları ve erken teşhisin önemine dair farkındalık faaliyetleri yürütüldü.

Ziyaretin sonunda sağlık çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Prof. Dr. Mehmet Şirik, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personele teşekkür ederek başarılar diledi.

“Bilinçli toplumlar, sağlık konusunda farkındalık sahibidir”

Sağlıkta zamanında atılmayan her adımın geri dönülemez sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Şirik, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Sağlık, ertelenemez bir değerdir. Her bireyin sağlıklı yaşama hakkı, bilinçli toplumlarla mümkün olur. Bu yolda birlikteyiz, birlikte güçlüyüz.Sağlık, yalnızca bireyin değil, toplumun da temel taşıdır. Ertelenemez çünkü zamanında atılmayan her adım, geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle koruyucu sağlık hizmetleri, erken teşhis, bilinçlendirme ve toplumsal dayanışma hayati önem taşır.

Her bireyin sağlıklı yaşama hakkı vardır; bu hak, sadece tıbbi hizmetlerle değil, aynı zamanda bilgiye erişim, çevresel koşullar ve sosyal destekle güçlenir. Bilinçli toplumlar, sağlık konusunda farkındalık sahibidir; kendini korur, çevresini destekler ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürür.

Bizler sağlık çalışanları olarak, bu yolculukta yalnız değiliz. Toplumla el ele, kurumlarla omuz omuza, daha sağlıklı yarınlar için çalışıyoruz. Çünkü sağlık bir ayrıcalık değil, bir hak; ve bu hakkı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlikte hareket ettiğimizde, sadece hastalıkları değil; cehaleti, ihmali ve ihmalkârlığı da geride bırakırız. Bu yolda birlikteyiz, birlikte güçlüyüz.”

