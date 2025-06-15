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Yetkililer, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirirken, bölgede meydana gelebilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Prof. Dr. Görür, “Bu zon stresle yüklendiği için bu tür depremler beklenir,” diyerek bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti. Deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Görür, bölge halkına sevgi ve dayanışma mesajı verdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde değil, Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

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