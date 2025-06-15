Proje kapsamında, depreme dayanıklı yapılarla estetik ve ekonomik değer taşıyan bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projenin şantiye alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, modern dükkânlar ve sosyal donatı alanlarıyla donatılacak çarşının, hem esnaf hem de vatandaşlar için yeni bir cazibe merkezi olacağını belirtti.

Depremden ağır etkilenen kentte yalnızca kalıcı konutlar değil, aynı zamanda şehrin vizyonunu değiştirecek projeler ürettiklerini ifade eden Vali Varol, “Adıyaman’ı eski canlılığına kavuşturmak ve sosyal yaşama yeni bir soluk getirmek için çalışıyoruz,” dedi.

Vali Varol, kente değer katacak bu önemli projenin hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Kaynak : PHA