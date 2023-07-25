Adıyaman’ da 6 Şubat’ta yaşanan felaketin ardından vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan toplu yaşam alanlarından olan Vartana Prefabrik Kent’te Taşkın ve Taştan Ailelerinin Nişan Töreni gerçekleşti. Nişan törenine Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ ta katıldı. Mihriban ve Mehmet çiftinin yüzüklerini takan Kılınç:“ Yaşadığımız büyük afet hepimizde derin izler bıraktı ancak hayat devam ediyor ve memleketimizi toparlamak için el birliği ile çalışmaya devam ediyoruz. Bir yanımız hep buruk olsa da bugün burada özel bir mutluluğa şahitlik etmek çok güzel, genç kardeşlerimin evlilik yolunda attıkları ilk adımı tebrik ediyorum ve bir ömür mutlu olmalarını temenni ediyorum tekrardan Taşkın ve Taştan ailelerine hayırlı olsun diliyorum.” şeklinde konuştu.

Nişanları gerçekleşen genç çiftler ise Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a bu mutlu günde yanlarında oldukları için teşekkürlerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA