Adıyaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (OSB) salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasında, 160 aday adayı için yaklaşık bin 500 partili oy verdi.

Adıyaman'ın her noktasından delegenin kendisine ilgi gösterdiğini belirten Polat, siyaset insana dokunma sanatıdır olduğunu ve delegelerin salona gelişinden gidişine kadarki hal ve hareketleri şahsına ciddi manada ilgi gösterildiğinin ispatı olduğunu belirtti.

1500 civarında Ak gönüllünün oy kullandığını söyleyen Polat, köyünden, beldesine, ilçesinden il merkezine kadar oy kullanan tüm delegelere teşekkür etti.

Seçimin bitmesinin ardında hemen depremzedelere yardımları koordine etmek için sahaya döndüğünü ifade eden Polat,"Bizim yegane işimiz Depremin etkilerini ortadan kaldırmaktır. Bunun için gece gündüz demeden çalışmaları sürdürmektir. Bizler halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA