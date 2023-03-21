"Ülkeme çeşitli illerde yönetici olarak hizmet ettim. Şimdi ise eğitim, öğretim gördüğüm büyüdüğüm özlemeni çektiğim memleketime ve tabi ki ülkeme Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti ailesine milletvekili sıfatıyla hizmet etme arzusu içerisindeyim" diyen Ziya Polat, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü görevinden istifa ederek, milletvekilliğine girdiğini söyledi.

"Sorumluluğu taşımanın ne kadar onur verici olduğunun bilinci içerisindeyim"

AK Parti’den milletvekilliğine talip olduğunu belirten Ziya Polat,"Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü görevimden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Adıyaman’dan aday adayı olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım. Yıllardır ülkeme çeşitli illerde yönetici olarak hizmet ettim. Şimdi ise eğitim, öğretim gördüğüm büyüdüğüm özlemeni çektiğim memleketime ve tabi ki ülkeme Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti ailesine milletvekili sıfatıyla hizmet etme arzusu içerisindeyim. Yaşadığım bu güzel şehrin insanını, coğrafyasını, her gün ayak bastığım toprağını, toplumsal değerlerini, geleneklerini, beklentilerini, sorunlarını iyi bildiğime inanıyorum. Adıyaman gibi bir şehrin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun aynı zamanda bu sorumluluğu taşımanın ne kadar onur verici olduğunun bilinci içerisindeyim. Bu bilincin verdiği heyecanla, azimle ve kararlılıkla ülkeme hizmet edebilmek için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den milletvekilliğine talibim."dedi.

"Siz değerli hemşerilerimden dua ve desteklerinizi bekliyorum"

Adıyaman’ın yeniden inşasında üzerine düşeni yapacağına ve yaraların en kısa sürede sarılmasında öncü olacağını belirten Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Bu afet, ülkemiz için yüzyılın felaketidir. Deprem felaketini Adıyaman’da yaşayan biri olarak bu deprem tarifi imkânsız derin yaralar açmıştır. Dostlarımı, akrabalarımı ve değerli hemşerilerimi kaybettim. Bu hüzün ve derin kederi ömrüm boyunca unutamayacağım. Adıyaman’ın yeniden inşasında üzerime düşeni yapacağım ve yaraların en kısa sürede sarılmasında öncü olacağım, bu yolculuğumda siz değerli hemşerilerimden dua ve desteklerinizi bekliyorum.

Rabbimden vefat eden vatandaşlarıma rahmet diliyorum mekânları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle aday adaylığı başvurumun Türkiye yüzyılı vizyonu ile çıktığımız bu yolda ülkemiz, milletimiz, şehrimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."



Kaynak : PHA