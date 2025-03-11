Yağmur ve Gri Su Sistemleri Zorunluluğu

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik kapsamında, belli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemleri kurulması zorunlu olacak. Yeni uygulamalar şöyle:

Yağmur suyu sistemleri

Depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olan,

Parsel alanı 2 bin metrekareden büyük yapılar,

Çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel ve kamu binalarında zorunlu hale getirilecek.

Yağmur suyu bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.

Yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.

Gri su sistemleri (Duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular arıtılarak kullanılacak)

200 yatak üzeri konaklama tesisleri,

10 bin metrekareden büyük AVM’ler,

30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu hale getirilecek.

Yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.

Bu düzenleme ile 1,5 yıl içinde Mogan Gölü kadar su tasarrufu edilmesi planlanıyor.

Yeşil Sertifika Şartı Getirildi

2026’dan itibaren yapılacak 10 bin metrekare ve üzeri yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olması zorunlu hale getirildi. Bu düzenleme ile:

Yıllık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanacak,

Keban Barajı’nın bir aylık enerji üretimi kadar kazanım elde edilecek,

50 milyon kilogram sera gazı azaltımıyla yaklaşık 800 milyon TL tasarruf edilecek,

Geri dönüşümlü malzeme kullanımı teşvik edilerek ekonomik kayıplar önlenecek.

Engelli Çocuklar İçin Park Zorunluluğu

Yeni düzenlemeyle 2 bin 500 metrekare ve üzeri park alanlarında en az yüzde 4’ü engelli çocukların kullanımına uygun hale getirilecek.

Bu alanlar tüm çocukların birlikte oynayabileceği şekilde tasarlanacak,

Park içindeki yürüyüş yolları, peyzaj düzenlemeleri ve tuvaletler engelli dostu olacak.

Elektrikli Araç Şarj Ünitelerinin Kurulumu Kolaylaştırıldı

Düzenlemeyle elektrikli araçların yaygınlaşması için site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırıldı.

Elektrikli araç şarj üniteleri için gerekli elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak,

Yangın yönetmeliğine uygun projelendirme şartı getirilecek,

Fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile ilgili idareye başvuru yeterli olacak.

Yeni yönetmelikle sürdürülebilir çevre politikaları, su tasarrufu, enerji verimliliği ve engelli dostu kentleşme alanında önemli adımlar atılmış oldu.

Kaynak : PHA