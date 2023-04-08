Gökmen Gastronomi bünyesinde bulunan restoran zinciri Pizza İl Forno, şu anda 20 noktada hizmet veriyor. Kuruluşunun 10. yılında şube sayısını 35’e çıkarmayı hedefleyen marka, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde franchise modeliyle büyümesini sürdürüyor.

Şirket olarak, depremden etkilenen 11 ilde açılacak şubelerden, herhangi bir franchise giriş bedeli talep etmeme kararı aldıklarını söyleyen Gökmen Gastronomi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Gökmen, “Hem bünyemizde çalışan Adıyamanlı, Hataylı, Antepli personelin, depremde çok sayıda yakınını kayıp vermesi, hem de aile tarafımızdan Hatay’da depremden zarar görenlerin olması nedeniyle böyle bir karar aldık” dedi. Bölgenin girişimcisine ve istihdamına katkı sağlamak istediklerini belirten Gökmen, bu kapsamda, 11 ilde açılacak yeni şubeler için girişimcilere, franchise bedeli almamak da dahil, yatırım maliyetini en aza indirecek türden ekstra destekler sunacaklarını açıkladı.