Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bugün gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde metan gazına maruz kalan 19 personelden beşinin şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022’de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için sürdürülen arama çalışmaları sırasında yaşanan elim bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

BEŞ KAHRAMAN ŞEHİT OLDU

Bakanlık, 852 rakımlı tepede daha önce hastane olarak kullanılan ve teröristlerden temizlenen bir mağarada bugün yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personel metan gazına maruz kaldığını belirtti. Metan gazından etkilenen 19 personelin derhal hastaneye sevk edildiğini ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1941864421304754474

Bölgede kurtarma faaliyetlerinin AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ekiplerinin koordineli çalışmasıyla devam ettiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK’ya ve asil milletimize başsağlığı ve sabır; etkilenen personelimize acil şifalar dileriz” diyerek şehit olan askerlerle ilgili taziye mesajı yayımladı.