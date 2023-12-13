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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yayımlanan taziyede, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, şehit Piyade Teğmen Emir için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz mesajında," Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerimiz Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/_cevdetyilmaz/status/1734651224144621581

Şehit Teğmen Emir’in acı haberi Ankara Altındağ ilçesindeki ailesine ulaşırken, cenazesi, bugün (13 Aralık) öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Aksesi Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Cebeci Şehitliği’nde defnedileceği öğrenildi.