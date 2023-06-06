CHP’nin yeni MYK’si, ilk toplantısını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde yeni MYK’nin ilk toplantısını değerlendiren Parti Sözcüsü Öztrak, Parti Meclisi toplantısından da bhasetti.

Öztrak, "Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" dedi.

Parti örgütlerinin 'tazeleneceğini' belirten Öztrak, parti tüzüğünün tüzüğümüzün bazı maddelerinde parti örgütünün taleplerini dikkate alacak bir değişiklik yapılması için komisyon kurulacağına da karar verildiğini söyledi. Yaklaşık 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere de değinen Faik Öztrak, "Partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.