CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nın üçüncü gününde Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) seçimleri gerçekleştirilecek. Aday listeleri tamamlanarak delegenin onayına sunulmak üzere ilan edildi. PM'ye 145, YDK'ya ise 31 kişi başvurdu.

Genel Başkan Özgür Özel'in delegenin onayına sunacağı anahtar listesinde mevcut 49 isim korunurken, parti yönetimine 31 yeni isim eklendi. BKSP için Özel, 15 aday belirleyerek 10 kişilik listeyi delegelerin onayına sunacak.

Anahtar listede ekonomi kadroları da güçlendirildi. Mevcut MYK'da yer alan Selin Sayek Böke ve Yalçın Karatepe'nin yanı sıra, vergi uzmanı Ozan Bingöl, iktisatçı Güldem Atabay, eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, eski Gelecek Partili Kerim Rota, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan ve Koç Holding Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl yer aldı.

Hukuk kadrosunda ise anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği eski Başkanı Murat Arslan ve diş hekimi Nihat Dağ görev yapacak.

Listeye ayrıca eski Lizbon ve Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen, siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, eski CHP Genel Sekreterlerinden Bihlun Tamaylıgil ve Cansel Çiftçi, İzmir Milletvekili Salih Uzun, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile sanatçı Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ dahil edildi. Kurultay, 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla delege katılımı ile tamamlanacak.

Kaynak : PERRE