“Devleti Yönetmek Bir Avuç Muhteristen İbaret Değildir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına devlet kavramını açıklayarak başladı. Devletin sadece iktidarı elinde tutanlardan ibaret olmadığını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet dediğiniz, onu yönetmek için milletten yetki isteyen, milletin yetkisiyle başa gelen bir avuç muhteristen ibaret değildir. Bu devletin kodları, gelenekleri, bu devletin yüz yıllık hatta çok daha gerilere dayanan ve içinde vicdanı olan, akıl olan bu ülkenin geleceğini düşünen bu devletin kodları vardır.”

Özel, devletin gerçek sahiplerinin halk olduğunu ve halkın iradesinin yok sayılmasına karşı direnişin sürdürüleceğini belirtti.

“Devleti de Karşısına Almış, Milleti Kaybetmiş Bir İktidar”

Özel, mevcut iktidarın yalnızca halkı değil, devleti de karşısına aldığını savundu. Türkiye’deki tüm devlet kurumlarının iktidarın yanlış politikalarından rahatsız olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Emin olun bugün devleti yöneten bir avuç güya iktidarın yanında bu devlet memurlarıyla, yöneticileriyle ve bu ülke her zaman iyi olsun diye düşünen çok sayıda bileşeniyle birlikte yaşananların tamamının nasıl bir zarar verdiğini görüyor. Devleti de karşısına almış, milleti kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız.”

“19 Mart Günü Darbe Girişimi Yaşandı”

CHP Genel Başkanı, 19 Mart gününü “başarısız darbe girişimi” olarak tanımlayarak şu açıklamaları yaptı:

“Bugün 19 Mart başarısız darbe girişimine karşı direnişimizin yedinci günündeyiz. Yedi gündür Türkiye kumpasa karşı meydanlarda, sokaklarda itiraz ediyor. Milyonlar tepkisini gösteriyor. Meydanlarda toplanıyoruz ama miting yapmıyoruz. Bir darbeye karşı direniyoruz ve direnme hakkımızı kullanıyoruz.”

“Organize Kötülükle Karşı Karşıyayız”

Özgür Özel, iktidarın ‘organize kötülük’ politikası yürüttüğünü belirterek, Ekrem İmamoğlu’na yönelik saldırının planlı bir operasyon olduğunu savundu:

“19 Mart gününe giderken hepimiz biliyorduk bir organize kötülükle karşı karşıya olduğumuzu. Onlar, İstanbul Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi’nden Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirmek için baskılar kurdular. Dekanı istifa ettirdiler ama yine de istediklerini alamadılar. Diplomayı geçersiz kılmak için üniversite yönetim kurulunu toplayıp karar aldılar.”

“Saraçhane’yi Ele Geçirme Planı”

Özel, iktidarın asıl hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) simgesi olan Saraçhane’yi ele geçirmek olduğunu öne sürdü:

“Her darbenin bir simge mekanı vardır. Burada da hedef İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin simge binası Saraçhane’ydi. Çünkü 25 yıl boyunca Tayyip Erdoğan ve atadıkları tarafından yönetilen bu kenti, 2019 yılında millet Ekrem İmamoğlu’na emanet etti.”

İktidarın İstanbul’da başarısızlığa uğradığını belirten Özel, İmamoğlu’nun halk desteğini koruduğunu ifade etti.

“Ekrem İmamoğlu’nun Bileğini Bükemediler”

CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı döneminde yapılan engellemelere rağmen başarılı olduğunu ve halk desteğini koruduğunu söyledi:

“Beş yıl boyunca çalıştırmamak için her yolu denediler. Yurt dışından bulduğumuz parayı imzalamadılar. Projelerimizi onaylamadılar. Ama durduramadılar. Son seçimlerde onu yenecek rakip bulmakta zorlandılar. Kendilerini ortaya attılar ama İstanbullular o bileğin gücünü de o yüreğin gücünü de gayet iyi biliyorlar.”

“Milyonlara Teşekkür Ediyoruz”

Konuşmasının sonunda İstanbul halkına teşekkür eden Özel, şu sözlerle toplantıyı sonlandırdı:

“Bütün darbeler seçilmişe karşı seçilmemişi getirmek üzere yapılır. 19 Mart darbe girişimi de seçilmiş İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı’na karşı onu yenememiş hazımsız bir darbecinin atadığı kayyumu getirmek içindi. Hesaba katamadıkları 10 milyonların İstanbul’un iradesine sahip çıktığıdır. Bu darbeyi püskürttüğünüz için yürekten teşekkür ediyoruz.”

Toplantı boyunca coşkulu kalabalık, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganlarıyla Özgür Özel’e destek verdi.

CHP’nin Yeni Stratejisi

Özgür Özel’in konuşması, CHP’nin Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sürecine karşı izleyeceği yeni stratejinin sinyallerini verdi. Özellikle, iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alması ve bu süreçte yaşananları bir darbe girişimi olarak nitelendirmesi dikkat çekti.

CHP’nin grup toplantısında, bundan sonraki süreçte halkın iradesini koruma adına geniş çaplı bir direniş hareketi başlatılacağı mesajı verildi.

Kaynak : PHA