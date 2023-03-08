Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bütün vatandaşlarımızı, basın yayın kuruluşlarını ve Zafer Partilileri 11 Mart Cumartesi günü saat 14.00’da Genel Merkezi önüne davet ederek, "Aday da, ittifak da belli olacak" dedi.

Muharrem İnce’nin ve Memleket Partisi’nin tek taraflı bir kararla ayrılmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Özdağ, "Arkadaşlarım da üzüntü duydu. Daha önce basına sızmadı ama bir başka Genel Başkanın, Mansur Yavaş ile ilgili destek açıklamasından dolayı yine ayrılmıştı gruptan. Ertesi gün o Genel Başkan Muharrem Bey’i arayıp geri dönmesi için ikna etmişti. Muharrem Bey, benim Mansur Yavaş’ı aday göstermeme tepki gösterdi ama kendisinin de ifade ettiği gibi ortada bir mutabakat belgesi olmasına rağmen henüz bir ittifak anlaşması yoktu. Bazı teklifler vardı, cevaplar geri gelmemişti bize. Bütün Türk halkını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin önüne çağırdım. Daha önce, “Halk desteklerse biz de arkasından yürürüz” demişti Muharrem İnce. “Muharrem Bey, siz de gelin” dedim. Buna çok alınmış ve televizyonda duydum, “Biz ABB önüne iş istemeye gitmeyeceğiz” demiş. Biz de iş istemeye gitmiyoruz. Halkın vicdanını temsil etmeye halkın kendisini davet ettik. Buna üzüldüm doğrusu" yorumlarında bulundu.