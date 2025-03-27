Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik ortaklaşa düzenlenen çalışmada plakası ve sürücüsü açıklanmayan otomobil durduruldu. Dedektör köpek CADI’nın da katıldığı aramada otomobilde 24,54 Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken, otomobilde bulunan A.Y ve İ.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürtüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA