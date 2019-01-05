Adıyaman’ın Kahta ilçesinden meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Akkuş Köyü Mevkiinde meydana geldi. Kasım Çelik yönetimindeki 31 RU 535 plakalı otomobil Siverek istikametinden Kahta istikametine doğru seyir halindeyken sürücünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mahfuze Çelik yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Kahta Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.