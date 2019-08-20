Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta- Adıyaman Karayolu Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında Gazal Şahin idaresindeki 05 AAJ 081 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Gazal Şahin ile otomobilde bulunan Özgül Karataş ve Mustafa Talha Karataş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.