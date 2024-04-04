Alınan bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Saraycık Sokak’ta seyir halinde olan S.K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yakınlarda bulunan Yeşilyurt Anadolu Lisesi bahçesine yuvarlandı.

Kazada, sürücü ve beraberinde bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince cevrede güvenlik önemli alınırken, sağlık görevlileri tarafından yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak : PHA