Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere bugün Adıyaman Adalet Sarayı’nda gerçekleşen mazbata törenin ardından vatandaşlarla birlikte Adıyaman Belediyesi’ne yürüdü.

Adıyaman Belediyesi’nde devir teslim törenine katılan Tutdere, Süleyman Kılınç’tan belediyenin mührünü teslim aldı. Devir teslim töreninde konuşan Adıyaman Belediyesi eski Başkanı Dr. Süleyman Kılınç seçimlerin Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek Tutdere’ye başarı dileklerinde bulundu. Törende konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, önceki dönem başkanların bilgilerinden istifade ederek vefasız olmayacağını belirti ve Dr. Süleyman Kılınç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Adıyaman Belediyesi önünde bekleyen vatandaşlara da seslenen Başkan Tutdere, siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin belediye başkanı olduğunu ifade ederek Adıyaman’a, tüm belediye çalışanları ile birlikte hizmet edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Tutdere göreve başladıktan sonra akşam saatlerinde bir kısa mesaj gönderdi.

Tutdere mesajında şu ifadeleri kullandı:

“ Kıymetli hemşerilerim; iradeniz ve değerli oylarınızla verdiğiniz desteğe teşekkür ederim. İlk günden itibaren söz verdiğimiz gibi; Adıyaman’ımızı hak ettiği hizmetle buluşturacağım ve ‘Herkesin Başkanı’ olacağım ” dedi.

Kaynak : PHA