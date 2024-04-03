31 Mart Yerel Seçimlerinde Adıyaman Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Abdurrahman Tutdere, devir teslim töreninin ardından depremzede çocukların eğitimine destek olmak adına anlamlı bir hareket sergiledi.

Mazbata ve devir teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte koltuğa oturan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, kutlama ve tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini ve çiçek bedelinin Adıyaman Belediyesi tarafından açılan banka hesabına depremzede öğrencilerin eğitimi için gönderilmesini istedi.

“Kutlama ve tebrik amacıyla tarafımıza çiçek göndermek yerine, daha anlamlı bir adım atmaya davet ediyorum” sözlerini vurgulayarak konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tutdere, “Depremzede öğrencilerimizin eğitimine destek olmak için belediyemizin açtığı özel hesaba bağış yapabilirsiniz. Bu bağışlar, depremin yaralarını sarmak için atılan önemli bir adım olacak ve öğrencilerimizin eğitim hayatlarına destek sağlayacaktır. Sizlerden gelen desteklerin ve duyarlılığınızın, depremzede öğrencilerimizin yüzlerinde umut ve gülümseme oluşturacağına inanıyorum. Destekleriniz ve duyarlılığınız için teşekkür ederim” sözlerini dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin bu anlamlı hareketi büyük beğeni topladı.

Depremzede öğrenciler için destek olmak isteyen vatandaşlar HALKBANK ADIYAMAN MERKEZ ŞUBE üzerinden kurulan ADIYAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI adı ile TR390001200918100007000057 IBAN numarasına gönderim sağlayabilirler.

Kaynak : PHA