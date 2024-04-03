Şırnak'ta Valilik gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasakladı.ANKARA (İGFA) - Şırnak Valiliği, yasaklama kararını yazılı açıklamayla duyurdu.

Valilkten yapılan açıklamada, "Şırnak İli Merkez İlçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 4 Nisan'dan – 18 Nisan'a kadar 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.