Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde 1 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Hastane Kavşağı üzerinde E.K., idaresindeki 27 YC 451 plakalı otomobil ile G.Y idaresindeki 02 D 5024 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.