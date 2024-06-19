Alınan bilgiye göre kaza, Bahçelievler Mahallesi’nde B.Y., idaresindeki 02 BH 869 plakalı motosiklet ile A.Ü., yönetimindeki 06 DN 6191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.Y., ile motosiklette bulunan M.M.A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil servist tedavisine devam eden yaralılardan B.Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA