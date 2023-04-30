Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman- Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Sürücüleri öğrenilemeyen 63 K 0083 plakalı hafif ticari araç ile 02 HE 318 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA