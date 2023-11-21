Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan, geçtiğimiz ay Malatya- Kayseri yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Malatya'dan İzmir yönünde ilerleyen şehirlerarasında otobüs seferi yapan yolcu otobüsünün direksiyonda bulunan Süleyman Ekici rahatsızlandı. 25 yolcunun bulunduğu otobüste durumu fark eden ikinci şoför Ufuk Yel'in müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı. Faciadan kıl payı dönüldüğü olayda ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ekici, ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Süleyman Ekici'nin kalp krizi geçirdiği ve doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ekici'nin cenazesi toprağa verilirken, olay anı ise otobüsteki güvenlik kamera kayıtlarında saniye saniye görüntülendi.



Kaynak : PHA